"Non potrei essere più orgogliosa di te", è questo il messaggio di Alice Campello, moglie dell'attaccante spagnolo al quale i colleghi di Marca hanno fatto recapitare un videomessaggio emozionante. Morata a stento ha trattenuto le lacrime: "Senza di loro probabilmente non avrei giocato né la Champions League né gli Europei"

Un messaggio da parte della moglie e tutta la commozione di Alvaro Morata, nel giorno della vigilia del match della sua Spagna contro la nazionale azzurra di Luciano Spalletti. Una sorta di derby per lui dopo gli anni in Italia con la maglia della Juventus dove ha conosciuto e poi sposato Alice Campello, originaria di Mestre. Proprio lei, con l'aiuto dei colleghi di Marca, ha fatto pervenire all'attaccante spagnolo (un gol fin qui contro la Croazia) un videomessaggio emozionante: "Ti ho visto combattere molto in questi anni. Goditi questo momento. Sei il capitano, non potrei essere più orgogliosa di te. Meriti tutto, sei il più grande combattente che abbia mai conosciuto. Ogni volta che cadi, ti rialzi più forte". E sui figli: "Loro sono i più orgogliosi. Ogni volta che ti vedono in campo o in televisione piangono dall'emozione. Porterai molta gioia al tuo paese. Ricorda quel bambino che sognava questo".