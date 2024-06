Il difensore georgiano non è stato convocato ma è comunque presente all'Europeo in Germania: virali le sue immagini in cui si è trasformato da giocatore a... ultrà

La prima volta assoluta della Georgia agli Europei non è andata come i suoi tifosi speravano. Sconfitta per 3-1 contro la Turchia, nonostante le buone occasioni avute per pareggiare prima del colpo del ko in pieno recupero. Tra i delusi ma orgogliosi ci sarà anche Saba Sazonov, non convocato dalla nazionale di Sagnol, ma protagonista comunque durante la sfida del Signal Iduna Park. Il difensore del Torino, infatti, ha incitato la Georgia dagli spalti ma non si è limitato a fare il semplice tifoso: come testimoniato dai video pubblicati sui social, il 22enne si è trasformato in ultras e ha guidato gli altri sostenitori a dare supporto alla squadra.