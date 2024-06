Montolivo, la "sua" Spagna e quel gol nel 2011

Riccardo Montolivo farà il suo esordio nella squadra Sky Sport nel pre e nel post partita di Italia-Spagna da Gelsenkirchen a partire dalle 20. L'ex centrocampista della Nazionale ha segnato il suo primo gol con la maglia dell'Italia in un'amichevole a Bari proprio contro la Spagna (vinta 2-1) il 10 agosto del 2011

Oggi alle 21 l'Italia sfida la Spagna nel secondo incontro del gruppo B degli Europei. Tutte le partite sono disponibili su Sky e in streaming su NOW. L’incontro di Gelsenkirchen sarà commentato da Fabio Caressa e Beppe Bergomi, con il contributo dal campo di Giorgia Cenni, Marco Nosotti, Peppe Di Stefano, Gianluca Di Marzio e Giovanni Guardalà e l’esordio di Riccardo Montolivo nel dream team di Sky Sport.

Montolivo, primo gol con la Nazionale nel 2011 alla Spagna

Riccardo Montolivo ha esordito con la maglia dell'Italia il 17 ottobre 2007 in amichevole contro il Sudafrica. Il primo gol è invece arrivato il 10 agosto 2011 nell'amichevole vinta 2-1 contro la Spagna a Bari. In carriera l'ex centrocampista di Atalanta, Fiorentina e Milan ha indossato la maglia dell'Italia in 66 occasioni con 2 reti segnate (la seconda il 16/10/2012 alla Danimarca nelle qualificazioni mondiali).