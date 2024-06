Sarà Slovenia-Serbia (girone C) ad aprire il giovedì di Euro 2024. Si gioca questo pomeriggio alle 15 a Monaco. Diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Dove vedere Slovenia-Serbia in tv

Il primo match del giovedì di Euro 2024 tra Slovenia-Serbia sarà trasmesso oggi, giovedì 20 giugno, in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Diretta alle ore 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Davide Polizzi. Da non perdere alle 14 'EuroGoleador', in studio: Sara Benci, Stefano De Grandis e Riccardo Gentile. Dalle ore 17, invece, appuntamento con 'Sky Euro Show', in studio: Sara Benci, Stefano De Grandis e Paolo Ciarravano.