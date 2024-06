Euro 2024, le partite di oggi

Tre le partite da seguire oggi, venerdì 21 giugno, sui canali Sky e in streaming su NOW . Si parte alle 15 con Slovacchia-Ucraina in esclusiva su Sky (Girone E), alle 18 in campo Polonia e Austria (Girone D), sempre in esclusiva su Sky. Alle 21 in campo Olanda-Francia (Girone D). Tutte le partite su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Oggi, venerdì 21 giugno tre le partite della seconda giornata dell'Europeo da seguire sui canali Sky e in streaming su NOW. Alle ore 15 Slovacchia-Ucraina (Girone E)in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Antonio Nucera. Alle 18 in campo Polonia e Austria, live e in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Dario Massara. Chiude alle 21 Olanda-Francia, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.Telecronaca Andrea Marinozzi, commento di Giancarlo Marocchi; a bordocampo Paolo Aghemo.