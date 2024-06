Fu proprio la Slovacchia inizialmente il primo Paese, in pratica, a mandare aiuti all’Ucraina. Era l’aprile del 2022. Quel confine era spettatore di un esodo senza sosta, come l’accoglienza che si organizzava per fornire beni di prima necessità, ma anche un supporto più ampio. Donne e bambini arrivavano a centinaia di migliaia e ora sono loro a sostenere la Nazionale sugli spalti in Germania, mentre gli uomini in età di leva non possono più uscire dall’Ucraina. Fino a qualche mese fa, le due bandiere si erano trovate spesso al fianco, abbracciando gli incontri tra Zelenskyj e l’ex presidente slovacca, che non si è candidata anche per le minacce ricevute alle ultime elezioni.