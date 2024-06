Euro 2024, le partite di oggi

Tre le partite da seguire oggi, sabato 22 giugno, sui canali Sky e in streaming su NOW . Si parte alle 15 con Georgia-Repubblica Ceca in esclusiva su Sky (Girone F), alle 18 in campo Turchia e Portogallo (Girone F). Alle 21 spazio a Belgio-Romania (Girone E). Tutte le partite su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Oggi, sabato 22 giugno, tre le partite della seconda giornata dell'Europeo da seguire sui canali Sky e in streaming su NOW. Alle ore 15 Georgia-Repubblica-Ceca (Girone F) in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Paolo Ciarravano. Alle 18 in campo

Turchia e Portogallo (Girone F), live su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Massimo Marianella, commento Riccardo Montolivo, a bordocampo Paolo Assogna. Chiude alle 21 la partita tra Belgio e Romania (Girone E), in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Maurizio Compagnoni, Lorenzo Minotti.