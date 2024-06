Dove vedere Georgia-Repubblica Ceca in tv

Il match che apre la giornata di oggi di Euro 2024 è quello tra Georgia e Repubblica Ceca e sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Live alle ore 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Paolo Ciarravano. Da non perdere dalle 14 'EuroGoleador', in studio: Mario Giunta, Stefano De Grandis e Gianfranco Teotino. Alle ore 17, l’appuntamento con 'Sky Euro Show', sempre con Mario Giunta, Stefano De Grandis e Gianfranco Teotino.