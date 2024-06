Capello spiega le difficoltà di Leao all'Europeo

Da Francoforte dove assisterà a Germania-Svizzera Fabio Capello è intervenuto per commentare l'Europeo di Leao: "In Italia si gioca a ritmi più bassi e questo favorisce Leao che è uno dei pochi capaci di dribblare". Sull'Europeo invece c'è una squadra che più di tutti lo ha convinto: "La Spagna per come ha giocato, per velocità e lucidità. Finalmente ha abbandonato il noioso tiki taka e ha proposto qualcosa di nuovo da prendere in considerazione per il futuro del calcio"

ITALIA LIVE, LE NEWS DI OGGI