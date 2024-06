Come documentato da Paolo Aghemo, inviato Sky a Lipsia, saranno circa 25.000 (sui 38.000 disponibili) i tifosi croati attesi all'interno del Leipzig Stadium: 10.000 invece quelli azzurri che hanno acquistato il biglietto. Terza e ultima (e decisiva) gara del girone B per entrambe le nazionali. All'Italia di Spalletti basta un punto per la certezza del secondo posto, mentre la squadra di Dalic ha la necessità di centrare i tre punti per evitare di dire già addio a Euro24

VERSO CROAZIA-ITALIA, LE PAROLE DI SPALLETTI