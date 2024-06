Dalic: "Possiamo solo vincere, Croazia pronta"

Il ct della Croazia ha presentato la sfida di domani contro l'Italia: "Spalletti è un ottimo allenatore, gli faccio i complimenti per i suoi successi. Cercheremo di restare tranqulli, di non cadere nel loro gioco. Finora non abbiamo giocato al nostro livello"

"Sappiamo bene quale è la nostra situazione: dobbiamo solo vincere per evitare di andare a casa troppo presto. E' quello che non vogliamo, e siamo pronti". Lo dice Zlatko Dalic, ct della Croazia, alla vigilia della partita di Euro 2024 con l'Italia. "Spalletti è un ottimo tecnico, gli faccio i complimenti per i suoi sucessi: l'Italia ha bisogno solo di un punto, cercheremo di non farglielo fare - ha aggiunto Dalic - Cercheremo di restare tranqulli, di non cadere nel loro gioco, impedendogli di tenerlo in mano, di non cedere ad alcuna provocazione calcistica. Siamo pronti". "Finora non abbiamo giocato al nostro livello - ha ammesso il ct croato - Rispetto al Qatar, il problema è che prendiamo troppi gol, ne abbiamo subiti già cinque".