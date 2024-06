euro 2024

Portogallo-Turchia senza 'pace' per Cristiano Ronaldo. Nel secondo tempo della partita vinta 3-0, ci sono state quattro invasioni di campo, tutte con un unico obiettivo: cercare di ottenere un selfie con CR7. Se l'ex Juve si è prestato volentieri al bambino iniziale, è diventato via via meno paziente con gli altri fan, fin troppo irruenti. E anche al termine della partita gli steward hanno dovuto fare gli straordinari HIGHLIGHTS - PAGELLE