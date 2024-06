Dove vedere Svizzera-Germania

Il posticipo della domenica di Euro 2024 è quello tra Svizzera e Germania che sarà trasmesso oggi, 23 giugno, in diretta su Sky e in streaming su NOW . Diretta ore 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile, commento Luca Marchegiani. Da non perdere alle 20 e alle 23 l’appuntamento con 'Sky Euro Show', in studio: Mario Giunta, Riccardo Montolivo e Andrea Marinozzi.

I numeri di Svizzera-Germania

Il match tra Svizzera e Germania valido per la terza giornata del gruppo A dell’Europeo – tutto da vivere su Sky e in streaming su NOW – si giocherà a Francoforte. La Germania, con due vittorie nelle prime due giornate, è già certa degli ottavi ma contro la Svizzera vietato abbassare la guardia. La squadra di Shaqiri, a 4 punti, è distante solo due lunghezze e quindi i tedeschi hanno bisogno di almeno un punto per la certezza del primato. La nazionale elvetica, dal canto suo, con un pareggio sarebbe sicura del secondo posto, mentre in caso di sconfitta e contemporanea vittoria della Scozia sull'Ungheria, verrebbe raggiunta a quota 4. Da questa sfida di fatto uscirà la possibile avversaria dell'Italia agli ottavi: gli azzurri, in caso di secondo posto data l'impossibilità di chiudere primi, affronterebbero la seconda dal girone A. Germania o Svizzera, classifica alla mano, ma attenzione all'opzione Scozia a cui però servirebbe una larga vittoria sull'Ungheria e un pesante ko della Svizzera. Sono ben 53 i precedenti tra le due nazionali, con uno score nettamente in favore della Germania che ha vinto in 36 occasioni. 9 le volte in cui a far festa è stata la Svizzera, mentre sono 8 i match in cui nessuna delle due squadre è riuscita ad avere la meglio sull'altra. La direzione del match sarà affidata all'italiano Daniele Orsato, con gli assistenti Ciro Carbone e Alessandro Giallatini. Marco Guida sarà il quarto uomo, mentre in sala Var saranno presenti Massimiliano Irrati e Paolo Valeri.