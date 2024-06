Dopo aver raggiunto la qualificazione agli ottavi di finale di Euro 2024 come seconda nel girone, per l’Italia è già tempo di pensare al match contro la Svizzera che si giocherà questo sabato, 29 giugno, alle ore 18 all'Olympiastadion di Berlino CROAZIA-ITALIA: GLI HIGHLIGHTS - IL TABELLONE

Quando tutto sembrava impossibile. Il gol di Zaccagni al 98' regala all'Italia un posto agli ottavi di finale di Euro 2024. Il percorso degli Azzurri continua nel modo più inatteso ed emozionante. Il pareggio contro la Croazia permette alla Nazionale di Spalletti di chiudere il girone B alle spalle della Spagna qualificandosi come seconda forza. Dopo l'inevitabile festa, per l'Italia è già tempo di pensare alla sfida degli ottavi. L’avversario sarà la Svizzera di Yakın che ha chiuso il girone A al secondo posto in classifica, alle spalle della Germania, con una vittoria e due pareggi. E una partita in cui ha messo in difficoltà la Nazionale di Nagelsmann, capace di strappare agli elvetici il primo posto soltanto al 92' grazie a Füllkrug.

Quando si giocherà Svizzera-Italia

Il match tra le seconde del girone A e B si giocherà questo sabato, 29 giugno, alle ore 18 all'Olympiastadion di Berlino. Uno stadio che a noi italiani evoca ricordi... dolcissimi. Il match dell’Italia sarà il primo dagli ottavi di finale di Euro 2024.