La terza e ultima giornata del girone D di Euro 2024 vedrà contrapposte Olanda e Austria, entrambe con la possibilità di conquistare un posto agli ottavi. L'incontro sarà visibile in diretta alle 18 su Sky Sport 253 e in streaming su NOW con telecronaca di Nicola Roggero. Alle 18 spazio anche a Diretta Gol

Dove vedere Olanda-Austria in tv

Il match della terza giornata del girone D tra Olanda e Austria inizierà alle 18, in contemporanea con Francia-Polonia, e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Alle 18 spazio anche a Diretta Gol su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Dalle 14 c'è 'EuroGoleador', in studio: Sara Benci, Riccardo Gentile e Gianfranco Teotino. Inoltre, da non perdere alle 20 e alle 23 'Sky Euro Show', in studio: Leo Di Bello, Paolo Di Canio, Angelo Ogbonna, Veronica Baldaccini e Federico Zancan.