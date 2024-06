Dove vedere Danimarca-Serbia in tv

Il gruppo C di Euro 2024 si chiude con la sfida tra Daniamrca-Serbia, in programma questa sera, martedì 25 giugno, in diretta su Sky e in streaming su NOW. Diretta ore 21 su Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca di Daniele Barone. Match seguibile anche attraverso Diretta Gol su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Da non perdere alle 20 e alle 23 l’appuntamento con 'Sky Euro Show', in studio: Leo Di Bello, Paolo Di Canio, Angelo Ogbonna, Veronica Baldaccini e Federico Zancan.