All'Allianz Arena Danimarca e Serbia si giocano il passaggio agli ottavi di finale. Hjulmand conferma il solito modulo con Eriksen trequartista alle spalle della coppia Wind-Hjulmand. Rivoluzione Stojkovic invece, che lascia in panchina Vlahovic, Tadic e Milinkovic-Savic con Lukic e Samardzic in appoggio all'unica punta Mitrovic. Diretta su Sky Sport (canale 253) e in streaming su NOW alle 18. Disponibile su Sky Go, anche in HD

INGHILTERRA-SLOVENIA LIVE