"Sommer is magic", possono cantare in Svizzera per esaltare il loro portiere e festeggiare l’accesso agli ottavi dove saranno una mina vagante da non sottovalutare. Noi italiani ne sappiamo già qualcosa dopo l’eliminazione nelle qualificazioni mondiali. Ma lo sanno anche la Germania appena bloccata sull’1-1 e la Francia, eliminata ai rigori nel precedente europeo con la parata decisiva di Yan Sommer appunto su Mbappe. Il numero 1 è uno dei punti di forza della squadra di Yakin ed è anche fortunato visto il gol annullato ai tedeschi per un fallo precedente alla sua papera. In fin dei conti Yann Sommer è super affidabile, e all’Inter possono testimoniarlo. Trasmette sicurezza e, quando pensa all’Italia, sorride. Per i rigori parati a Jorginho e per lo scudetto vinto al primo tentativo con miglior difesa e solo 22 reti subite. Sarà ancora lui il titolare nerazzurro anche se la società vuole affiancargli un secondo più giovane pronto a raccoglierne l’eredità negli anni successivi. Per il momento invece se lo gode la Svizzera perché quando arriva l’estate e si gioca l’europeo con eliminazione diretta e possibili rigori alle porte, ecco lì possono cantare "Sommer is magic".