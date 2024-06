Il centrocampista della Svizzera presenta la partita contro l'Italia: "Prendiamo la partita sul serio perché l'Italia è ancora campione d'Europa. Cercheremo di dare il massimo. Abbiamo molta fiducia per le partite che abbiamo giocato"

La Nazionale di Spalletti giocherà sabato alle 18 a Berlino contro la Svizzera (diretta su Sky Sport e NOW). Una gara presentata così da Fabian Rieder, centrocampista dello Stoccarda in prestito dal Rennes e della nazionale svizzera: "Penso che L'Italia sia davvero una buona squadra con molti buoni giocatori individuali. Alla fine, non dobbiamo nasconderci perché anche noi siamo bravi. Ovviamente prendiamo la partita sul serio perché l'Italia è ancora campione d'Europa. Aspettiamo questa partita interessante".