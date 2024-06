seconda vita

Lo svedese ex Pisa ha deciso di cambiare radicalmente vita: dopo un periodo non fortunato nel calcio e diversi infortuni, la sua strada è stata quella della meditazione. Diventa prima istruttore di yoga in Thailandia, poi ospite per un periodo di un monastero buddista. Il 25enne è solo l'ultimo esempio di (ex) calciatori che si sono ritagliati un lavoro al di fuori del rettangolo verde. C'è anche chi ha seguito la fede, la politica o la vena artistica