Nel ritiro della nazionale elvetica sono stati rubati tre pc dello staff del Ct Yakin: contenevano tuttavia analisi generali tattiche su varie nazionali e non dati sensibili specifici sulla prossima partita contro l'Italia. Gli svizzeri si sono allenati in mattinata e attorno al campo c'è una torre di oltre 200 metri a rischio spie...

Allenamento in mattinata, e quella torre che fa temere spie...

"Confermo che dall'hotel dove soggiorniamo sono stati rubati tre computer portatili di dipendenti della nostra Federazione e che la polizia è stata informata" è quanto riportato da una fonte della federazione svizzera alla Bild. La nazionale di Yakin si è allenata in mattinata in visto del match di sabato. Ma con la paura di possibili spie. A Stoccarda, infatti, c'è la SWR Television Tower, da cui si può salire e godere del panorama della città ma anche del campo di allenamento degli elvetici (lo Stadion auf der Waldau, uno dei più antichi di Germania): per questo motivo, durante gli allenamenti della Svizzera, questo lato da cui si vede il campo è sorvegliato e non vi si può accedere.