Euro 2024, le partite di oggi

Euro 2024 è tutto da vivere su Sky e in streaming su NOW. Oggi, mercoledì 26 giugno, si chiuderà la fase a gironi e si completerà il tabellone degli ottavi di finale. Si gioca in due turni, alle 18 e alle 21, con le partite in contemporanea da vivere anche grazie a Diretta Gol (Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW). Si parte alle 18 con Ucraina-Belgio (girone E) su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Dario Massara, a bordocampo Massimiliano Nebuloni. Diretta Gol con Federico Zancan. Sempre alle 18 scenderanno in campo Slovacchia e Romania (girone E), match in diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca di Paolo Ciarravano. Alle 21 Georgia-Portogallo (girone F) sarà visibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Davide Polizzi con commento di Fernando Orsi. A bordocampo Paolo Assogna. Diretta Gol affidata ad Andrea Marinozzi. Alle 21 tocca anche a Repubblica Ceca-Turchia (girone F), live su Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile. Diretta Gol Paolo Redi.