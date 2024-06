Dove vedere Ucraina-Belgio in tv

Ucraina-Belgio sarà l’ultima sfida del girone E di Euro 2024 e si giocherà in diretta questo pomeriggio, mercoledì 26 giugno, alle ore 18.00, in contemporanea con il match tra Slovacchia-Romania, le altre due squadre che ovviamente compongono il girone E. Sarà possibile seguire Ucraina-Belgio su Sky e in streaming su NOW. Diretta ore 18 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Dario Massara, bordocampo Massimiliano Nebuloni. Diretta Gol con Federico Zancan. Match che si potrà seguire anche con l’opzione Diretta Gol-alle ore 18- su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Dalle 14 c'è 'EuroGoleador', in studio: Sara Benci, Maurizio Compagnoni e Massimo Marianella. Inoltre, da non perdere alle 17, alle 20 e alle 23 'Sky Euro Show', in studio: Mario Giunta, Fabio Caressa, Beppe Bergomi e Giancarlo Marocchi.