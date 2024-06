Szymon Marciniak dirigerà Italia-Svizzera, ottavo di finale degli Europei in programma sabato 29 giugno alle 18 a Berlino. Insieme al polacco ci saranno i connazionali Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik guardalinee, il quarto ufficiale di gara sarà l'argentino Facundo Tello, alla Var il polacco Tomasz Kwiatkowski. Come assistenti il polacco Var Bartosz Frankowski e il tedesco Bastian Dankert. Marciniak ha 43 anni ed è un ex calciatore. Arbitro internazionale dal 2011, ha diretto nel 2022 la finale del Mondiale Argentina-Francia. Nel 2023 è stato invece scelto per dirigere la finale di Champions League tra Inter e Manchester City, oltre a quella della Coppa del mondo per Club tra Manchester City e Fluminense.