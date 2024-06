Lo riportano i serbi di 'Telegraf', vicenda che coinvolgerebbe il portiere del Torino e della sua Nazionale (rimasto in panchina in tutte e tre le partite del girone). Durante la giornata libera concessa dal CT Stojkovic prima della Danimarca, Vanja Milinkovic-Savic avrebbe litigato con un tifoso in un locale di Monaco di Baviera

Nessuna presenza raccolta all'Europeo interrotto dalla Serbia nella fase a gironi, tuttavia Vanja Milinkovic-Savic sta facendo parlare di sé in patria. Lo riporta 'Telegraf', quotidiano serbo che ha raccontato la vicenda che avrebbe come protagonista il portiere del Torino. Scalzato da Predrag Rajkovic, che ha giocato da titolare tutte e tre le partite, Vanja Milinkovic-Savic aveva usufruito del giorno di permesso concesso alla squadra dal CT Dragan Stojkovic tra le partite contro Slovenia e Danimarca (quest'ultima disputata martedì scorso). Secondo 'Telegraf' il giocatore si sarebbe recato in un bar di Monaco di Baviera, abitualmente frequentato da suoi connazionali, dove avrebbe discusso animatamente proprio con un tifoso serbo tanto da richiedere l’intervento della sicurezza e del proprietario del locale. 'Telegraf' ha quindi contattato direttamente il proprietario, che avrebbe confermato la lite ma fornendo una versione diversa: "Vanja è venuto nel nostro bar, ma le guardie di sicurezza all'ingresso non lo hanno riconosciuto e non hanno voluto lasciarlo entrare perché indossava i pantaloncini della Nazionale. La cosa lo ha fatto arrabbiare e c'è stata una rissa. Non ho sentito cosa si sono detti, ma sono contento che alla fine abbiamo risolto tutto". Un Europeo fallimentare quello della Serbia, eliminata dopo aver raccolto solo due punti e già tornata a Belgrado.