Euro 2024: tutti gli ottavi di finale LIVE su Sky Sport, 4 in esclusiva

La corsa al titolo di Campione d’Europa riparte da sabato 29 giugno con le partite degli ottavi di finale, tutte da vivere live su Sky e in streaming su NOW . Quattro le gare in esclusiva: Germania-Danimarca, Inghilterra-Slovacchia, Francia-Belgio e Romania-Olanda

8 partite in 4 giorni, la metà in esclusiva, due fasce orarie (ore 18 e 21): stanno arrivando gli ottavi di finale di Euro 2024 e li potrete vivere tutti in diretta su Sky e in streaming su NOW. La fase a eliminazione diretta parte proprio con l'Italia di Luciano Spalletti, in campo sabato 29 giugno alle 18 contro la Svizzera: su Sky ovviamente la potrete vedere con la telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi.