A Dusseldorf grande sfida per un posto ai quarti di finale. Deschamps cambia modulo e schiera Griezmann a supporto delle punte, Mbappé e Thuram. Diverse novità nel Belgio, con Tedesco che sceglie un modulo superoffensivo: Openda e Carrasco dal 1', insieme a Lukaku, Doku e De Bruyne. Fuori Tielemans. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW alle 18. Disponibile su Sky Go, anche in HD