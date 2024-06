Euro 2024, le partite di oggi: ottavi di finale

Iniziano gli ottavi di finale e l'Italia è subito impegnata contro la Svizzera, match live alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Alle 21 inizierà invece Germania-Danimarca, in diretta esclusiva sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Gli ottavi di finale di Euro 2024 sono tutti da vivere su Sky e in streaming su NOW. Oggi, sabato 29 giugno, l'Italia scenderà in campo alle 18 contro la Svizzera all'Olympiastadion di Berlino. La partita sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW con la telecronaca di Fabio Caressa e il commento di Beppe Bergomi. A Bordocampo Giorgia Cenni, Marco Nosotti, Peppe Di Stefano, Francesco Cosatti e Gianluca Di Marzio. Alle 21 toccherà invece a Germiania-Danimarca, match in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Zancan, commento di Riccardo Montolivo. A bordocampo Niccolò Omini.