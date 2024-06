Germania-Danimarca si affronteranno nel secondo match valido per gli ottavi di finale di Euro 2024 questa sera, sabato 29 giugno, alle ore 21 a Dortmund. Diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Dove vedere Germania-Danimarca in tv

Germania-Danimarca sarà la seconda sfida degli ottavi di finale di Euro 2024 e si e si giocherà in diretta questa sera, sabato 29 giugno, alle ore 21.00. Sarà possibile seguire Germania-Danimarca su Sky e in streaming su NOW. Diretta esclusiva ore 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Zancan, con commento di Riccardo Montolivo. A bordocampo Niccolò Omini. Da non perdere alle 20 e alle 23 l’appuntamento con 'Sky Euro Show'. In studio: Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello e Giancarlo Marocchi. Alle 14, invece, spazio a 'Eurogoleador'. In studio: Mario Giunta, Maurizio Compagnoni e Massimo Marianella.