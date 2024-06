C'è la Slovacchia sul cammino della Nazionale inglese in questi ottavi di finale. Dopo una fase a gironi non esaltante sotto diversi punti di vista, l'Inghilterra di Southgate cerca il riscatto: "Dobbiamo trovare il nostro livello migliore, credo sia possibile. Abbiamo avuto tanti problemi da risolvere, come squadra, nelle ultime settimane, ma questa squadra resta un colosso e siamo sulla strada giusta"

LE PROBABILI FORMAZIONI