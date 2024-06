A Gelsenkirchen l'Inghilterra vuole ritrovare brillantezza dopo le ultime due partite al di sotto degli standard. La squadra di Southgate affronta la Slovacchia. Per gli inglesi Mainoo dal 1' accanto a Rice. Per il resto formazione confermata. Calzona sceglie Strelec come terminale offensivo. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 18. Disponibile su Sky Go, anche in HD