Finisce 2-0 per la Svizzera a Berlino e l'Italia esce dall'Europeo. Tra gli azzurri si salvano in pochi: il voto più alto lo prende Donnarumma, oltre al capitano tra i titolari sufficienze solo per Fagioli ed El Shaarawy. I peggiori Barella e Scamacca, che prendono un 4 come il ct, male anche Darmian. Le pagelle di Stefano De Grandis: tutti i voti

