Euro 2024 riparte alle 18 con Inghilterra-Slovacchia, match in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Nell'altro ottavo di finale la Spagna affronterà la Georgia, live alle 21 sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT