Dove vedere Inghilterra-Slovacchia

Inghilterra-Slovacchia si affronteranno nel match valido per gli ottavi di finale di Euro 2024 questo pomeriggio, domenica 30 giugno, alle ore 18 a Gelsenkirchen. Diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Inghilterra-Slovacchia sarà la prima sfida della domenica degli ottavi di finale di Euro 2024 e si e si giocherà in diretta questo pomeriggio, domenica 30 giugno, alle ore 18.00. Sarà possibile seguire Inghilterra-Slovacchia su Sky e in streaming su NOW . Diretta esclusiva ore 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca Massimo Marianella, con commento di Lorenzo Minotti. A bordocampo Filippo Benincampi. Da non perdere alle 17 ' Sky Euro Show ', in studio: Mario Giunta, Marco Bucciantini e Gianfranco Teotino. Alle 20 e alle 23, invece, appuntamento con Leo Di Bello, Alessandro Costacurta e Federico Zancan.

I numeri di Inghilterra-Slovacchia

Il match tra Inghilterra-Slovacchia valido per gli ottavi di finale di Euro 2024 – tutto da vivere su Sky e in streaming su NOW – si svolgerà all’Arena AufSchalke di Gelsenkirchen. L’Inghilterra si è qualificata da prima del girone C, con una vittoria e 2 pareggi. La Slovacchia, invece, ha strappato il pass per gli ottavi come migliore terza del gruppo E. Sono solo 6 i precedenti tra le due Nazionali: 5 vittorie per gli inglesi e 1 pareggio. Ancora nessun successo contro l’Inghilterra per gli slovacchi.