Francia-Belgio si affronteranno nel primo match del lunedì valido per gli ottavi di finale di Euro 2024 questo pomeriggio, lunedì 1° luglio, alle ore 18 a Dusseldorf. Diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Dove vedere Francia-Belgio in tv

Francia-Belgio sarà il match valido degli ottavi di finale di Euro 2024 e si giocherà in diretta questo pomeriggio, lunedì 1° luglio, alle ore 18.00. Sarà possibile seguire Francia-Belgio su Sky e in streaming su NOW. Diretta ore 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Davide Polizzi, con commento di Beppe Bergomi. A bordocampo Gianluigi Bagnulo. Alle 17 spazio a 'Sky Euro Show'. In studio: Sara Benci, Thomas Heurtaux e Federico Zancan. Alle 20 e alle 23 in studio: Mario Giunta, Riccardo Montolivo e Massimo Marianella.