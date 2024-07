Dove vedere Portogallo-Slovenia

Portogallo-Slovenia si affronteranno nel match valido per gli ottavi di finale di Euro 2024 questa sera, lunedì 1° luglio, alle ore 21 a Francoforte. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Portogallo - Slovenia sarà il posticipo del lunedì degli ottavi di finale di Euro 2024 e si e si giocherà in diretta questa sera, lunedì 1° luglio, alle ore 21.00. Sarà possibile seguire Portogallo-Slovenia su Sky e in streaming su NOW . Diretta ore 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Andrea Marinozzi, con commento di Giancarlo Marocchi. A bordocampo Paolo Assogna. Alle 20 e alle 23 appuntamento con ' Sky Euro Show ', in studio: Mario Giunta, Riccardo Montolivo e Massimo Marianella.

I numeri di Portogallo-Slovenia



Il match tra Portogallo-Slovenia valido per gli ottavi di finale di Euro 2024 – tutto da vivere su Sky e in streaming su NOW – si svolgerà alla Frankfurt Arena di Francoforte. Il Portogallo si è qualificato come primo del girone F, davanti a Turchia e Georgia, mentre la Slovenia come migliore terza del girone C. Nazionali che nella loro storia si sono affrontate solo una volta, in particolare quest’anno in un match amichevole che ha visto trionfare la Slovenia per 2-0.