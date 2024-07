In Spagna c'è una canzone per Nico Williams e Lamine Yamal, si intitola "Ser español", essere spagnolo, perché entrambi rappresentano davvero il loro Paese. "Erfolg is kein glück" - il successo non è fortuna - dice invece il ritornello della canzone che si ascolta nel ritiro della Germania. I quarti sono in programma venerdì 5 luglio alle 18, live su Sky e in streaming su NOW

In Spagna hanno dedicato una canzone a Nico Williams e Lamine Yamal: “Ser español”. Essere spagnolo. Non tanto per i loro balletti, ma perché rappresentano davvero il loro Paese: figli di immigrati cresciuti con tante culture ma una sola idea di calcio. Quella del talento. Compiranno entrambi gli anni a ridosso della finale, Nico il 12 luglio, Lamine il 13. Intanto per festeggiare le vittorie giocano a sasso, forbice, carta e hanno zero paura. Anche della Germania ai quarti. Come ha detto Nico Williams dopo la Georgia: “Se giochiamo a questo livello vinciamo noi”. Sui social sta girando un video di Yamal che a 13 anni, in pratica l'altro ieri, umiliava uno Youtuber. Aveva appena un anno Lamine quando, nel 2008, vincendo la finale dell'Europeo proprio contro la Germania per protagonisti e filosofia di gioco la Spagna riscriveva la sua storia, iniziando quel ciclo fatto di due Europei e un Mondiale vinti in quattro anni.