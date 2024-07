Dove vedere Austria-Turchia

Austria-Turchia si affronteranno nel match valido per gli ottavi di finale di Euro 2024 questa sera, martedì 2 luglio, alle ore 21, a Lipsia. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Dalle 20 e dalle 23 'Sky Euro Show': in studio Leo Di Bello, Paolo Condò, Paolo Di Canio e Giorgio Chiellini in collegamento da Los Angeles

Austria-Turchia si affronteranno nel match valido per gli ottavi di finale di Euro 2024 questa sera, martedì 2 luglio, alle ore 21 a Lipsia. Diretta su su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Maurizio Compagnoni, con commenti di Lorenzo Minotti. A bordocampo Massimo Ugolini. Dalle 20 e dalle 23 spazio a ' Sky Euro Show' in studio: Leo Di Bello, Paolo Condò, Paolo Di Canio e Giorgio Chiellini in collegamento da Los Angeles .

I numeri di Austria-Turchia

Il match tra Austria-Turchia valido per gli ottavi di finale di Euro 2024 – tutto da vivere su Sky e in streaming su NOW – si svolgerà al Leipzig Stadium di Lipsia. L’Austria di Rangnick ha stupito ed è riuscita a conquistare la qualificazione agli ottavi passando come prima forza nel girone D, davanti alla Francia e all’Olanda (che si è poi qualificata come migliore terza). Discorso diverso per la Turchia che, con 2 vittorie e una sconfitta, si è qualificata come seconda forza alle spalle del Portogallo nel girone F. I precedenti tra le due Nazionali sono 17: 9 vittorie per l’Austria, 1 pareggio e 7 successi per la Turchia. Arbitro dell’incontro sarà il portoghese Artur Soares Dias, con Paulo Soares e Pedro Ribeiro assistenti. Mykola Balakin sarà il quarto uomo. Al VAR Tiago Martins.