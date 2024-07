Nel video l'accoglienza dei tifosi georgiani a Tbilisi per Kvaratskhelia e compagni, che sono tornati a casa dopo l'eliminazione negli ottavi degli Europei contro la Spagna. Una storica avventura per la nazionale della Georgia, celebrata con grande entusiasmo per le strade della capitale nelle quali ha sfilato il pullman scoperto con tutti i giocatori protagonisti in Germania

