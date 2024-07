Solo una multa per il fuoriclasse del Real, che non sarà squalificato dopo l'esultanza volgare rivolta agli slovacchi. Il turno di stop è stato infatti sospeso dall'Uefa con la condizionale di un anno: se in una competizione Uefa -come la Champions- violasse lo stesso articolo (sulla condotta decorosa) sconterebbe la nuova e la vecchia squalifica (di una giornata). L'Inghilterra in ogni caso non perde Bellingham per i quarti di domani contro la Svizzera

Jude Bellingham ha per il momento scampato il rischio squalifica ma in futuro dovrà fare attenzione. E non solo quando indosserà la maglia dell’Inghilterra. Il fuoriclasse del Real Madrid sarà infatti regolarmente in campo domani alle 18 nella sfida dei quarti di finale contro la Svizzera. Per il gesto volgare rivolto agli avversari della Slovacchia dopo il gol segnato negli ottavi, l’Uefa ha infatti preso la sua decisione. Multa da 30mila euro per Bellingham e squalifica di un turno sospesa con una condizionale di un anno. Questo significa che Jude non sarà squalificato contro la Svizzera ma che se -nei prossimi 12 mesi e nel corso di un’altra competizione Uefa, come la Champions, ad esempio- Bellingham dovesse violare lo stesso articolo per cui è stato sanzionato (quello che disciplina la cosiddetta condotta decorosa), a quel punto la vecchia squalifica si sommerebbe a quella nuova. E quindi Bellingham dovrebbe scontare anche quella che la Uefa ha per ora sospeso.