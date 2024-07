"Penso che è stata una decisione di buon senso. Chiaramente quando segni un gol della qualità che ha fatto lui, nel momento in cui l'ha fatto, all'età che l'ha fatto, ti arriva una scarica di adrenalina. Ma non ho la necessità di trascorrere altro tempo a parlare di questa cosa, Jude è un ragazzo intelligente". Gareth Southgate chiude così la questione Bellingham - punito con un turno di squalifica ma con la condizionale -, ed è fiducioso in vista dei quarti contro la Svizzera. "Foden ha bisogno di un gol, non siamo preoccupati dalle sue prestazioni - ha detto in conferenza stampa il Ct dell'Inghilterra -. 100 panchine in nazionale? Sono molto orgoglioso ma è la statistica meno importante della settimana. L'unica cosa che conta è portare l'Inghilterra in un'altra semifinale. Sono sicuro che negli anni a venire guarderò indietro a questa cosa con orgoglio, ma per ora sono concentrato sul presente. Abbiamo avuto finora avversari che ci hanno reso le cose molto difficili e c'erano molte aspettative su di noi. Adesso la squadra appare diversa in allenamento, molto più fluida". E sugli elvetici ha spiegato: "La Svizzera è stata eccellente, ha ottimi giocatori e un chiaro modo di giocare che ha creato problemi alle sue avversarie. Dovremo salire di livello. Stiamo studiando il miglior approccio da adottare, nel calcio di oggi si costruisce e si difende in modi diversi, gli stessi svizzeri usano una formazione fluida. Più a lungo i giocatori sono qui, più fiducia hanno e meno sono influenzati dall'esterno. Potenzialmente resteremo al campo per altri dieci giorni ma, come ho detto ai giocatori stamattina, il ritorno potrebbe anche essere lontano a un milione di miglia di distanza. Loro sono eccitati di accettare questa sfida".