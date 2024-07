Montella: "Ingiusta la squalifica a Demiral"

Il Ct della Turchia è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dei quarti contro l'Olanda: "Penso che la squalifica di Demiral sia ingiusta - ha spiegato -. Quel gesto non era un simbolo politico, ma un simbolo della storia della Turchia. Questo ci motiverà di più. Formazione? Il nome costante è lo spirito di squadra"

L'esultanza dopo la doppietta agli ottavi, facendo il cosiddetto saluto dei "lupi grigi", simbolo della estrema destra turca, è costata cara a Demiral, squalificato per due giornate. Una sanzione che ha fatto discutere in terra anatolica e nel ritiro della nazionale di Vincenzo Montella. L'argomento è stato anche tema di discussione nell'intervista al Ct, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia dei quarti contro l'Olanda. Queste le sue dichiarazioni:



È la partita più importante da quando alleni?

"Questo non lo so, probabilmente sì. Ancora la devo vivere appieno, ma è una bella soddisfazione. C'è tanto entusiasmo, siamo arrivati con merito, c'è passione intorno alla squadra. Un gruppo davvero unito e quando c'è questa unione tutto è possibile. Noi rispettiamo molto l'Olanda che ha giocatori straordinari a livello mondiale, quindi sarà una partita difficile, ma non potrebbe essere altrimenti a questi livelli"



Potete contare anche sul fattore campo...

"Sì, qui abbiamo giocato a novembre in amichevole contro la Germania, lo stadio era prettamente turco. Mi aspetto lo stesso anche domani. Abbiamo una squadra giovane, quindi troppa emotività bisogna gestirla nel modo giusto. Ce la vogliamo vivere tutta questa esperienza"



Avevate perso 6-1 in amichevole contro l'Austria e li avete eliminati agli ottavi, avete perso l'ultima volta 6-1 con l'Olanda. Può essere di buon auspicio?

"Sì, con l'Austria facemmo un pessimo secondo tempo e in qualche modo ci siamo presi una bella soddisfazione nel batterli in una manifestazione del genere. Ora non bisogna tornare troppo indietro, bisogna concentrarsi su questa partita e unirsi in campo come abbiamo dimostrato di saper fare le ultime volte"



Come è stata recepita la squalifica di Demiral? Come ha reagito il ragazzo?

"Siamo un po' contrariati perché non è un gesto politico, è un gesto di patriottismo nato molto prima di questo eventuale partito politico. È stato frainteso e ci dispiace tantissimo, ma non possiamo fare altro che rispondere sul campo".



In compenso ritrovi Calhanoglu che non è un giocatore qualunque...

"È un giocatore insostituibile per certi versi. Non ci sono giocatori così, è un ritorno importante. Ma chi è subentrato in questa competizione ci ha sempre dato una grossa mano e fatto la sua partita con grande dedizione"



Ti sei scoperto più abile di quanto pensavi nelle vesti di selezionatore?

"Non lo so , qualche titubanza l'avevo ma conoscendomi riesco ad adattarmi a tutte le situazioni in generale. Anche quando parto dal basso".



Hai insegnato ai tuoi giocatori come si fa l'aeroplanino?

"Lo sanno fare perché qualcuno già l'ha fatto"



L'emozione principale in questo momento?

"Provo un brivido, eccitazione, anche orgoglio".