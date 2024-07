De La Fuente: "Questa squadra è affamata"

Il Ct della Spagna commenta il successo sulla Germania conquistato al termine dei tempi supplementari grazie a una rete all'ultimo minuto di Merino: " Questi ragazzi sono estremamente competitivi, non si stancano mai, sono un esempio per il Paese. Siamo nelle condizioni di fare la storia. Io morirei per loro come loro morirebbero per me" HIGHLIGHTS - IL TABELLONE - LE PAGELLE

E' felicissimo Luis De La Fuente al termine del match vinto contro la Germania ai supplementari e che ha regalato alla Spagna la semifinale degli Europei: "Abbiamo dimostrato che senza correre tanto si può anche vincere una partita che è stata estremamente difficile". Una gara che ha lasciato strascichi anche per le numerose sanzioni che priveranno la Roja di alcuni giocatori: "Per prima cosa godiamoci questa vittoria, ci sono state delle sanzioni e vedremo. Vogliamo essere ottimisti. C'è stato un contrasto pericoloso su Pedri (distorsione al ginocchio), che non è stato sanzionato. Ma io ho molta fiducia in tutti i giocatori".

"Questa squadra è un esempio per il Paese" La Germania ha giocato una gara dura e tenace: "Questo è il calcio ed è a questo che serve l'arbitro. Senza oltrepassare i limiti devi metterci abbastanza energia. Apprezzo quello che abbiamo fatto, così come la capacità di modificarci durante la partita, questo voglio sottolinearlo". Una squadra che ha mostrato anche tanto carattere dopo il gol subito da Wirtz: "Non si stancano di competere. È un orgoglio allenare questi giocatori. Questa squadra lotterà sempre per qualcosa. Non si può mettere in discussione l'orgoglio, la qualità e quanto giocano bene. Il loro merito è restare sempre concentrati e chi giocherà martedì darà il massimo. Sono un esempio per il Paese e per la società". approfondimento Europeo finito per Pedri: distorsione al ginocchio

"Possiamo fare la storia" La Spagna è stata capace di vincere tutte le cinque gare fin qui disputate: "Stiamo vivendo un traguardo storico. Le prime cinque vittorie in un campionato europeo sconfiggendo i padroni di casa. Siamo nelle condizioni di fare la storia, ma soprattutto questi giocatori danno l'esempio, io morirei per loro come loro morirebbero per me. Abbiamo affrontato due momenti brutti. Dopo l'infortunio di Pedri, poi il peggio è arrivato con il gol della Germania, ma abbiamo saputo reagire per la fiducia e l'orgoglio che questi ragazzi hanno".