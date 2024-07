L'arbitro inglese protagonista in negativo della semifinale di Euro 2024: su un tiro di Musiala non vede un tocco di mano in area di Cucurella molto simile a quello di Fernando nella finale di Europa League 2022 fra Roma e Siviglia (che scatenò la furia di Mourinho nel post partita)

La Spagna batte la Germania 2-1 ai supplementari e va in semifinale a Euro 2024. Sul risultato, però, pesa una decisione dell'arbitro inglese Taylor che, nei supplementari, sul risultato di 1-1 non sanziona con il calcio di rigore un evidente fallo di mano di Cucurella. Il difensore del Chelsea 'para' il tiro di Musiala indirizzato verso la porta, Taylor davanti alle proteste dei tedeschi spiega che secondo lui il braccio di Cucurella è attaccato al corpo. Le immagini lo contraddicono ma il Var non interviene. Ricordiamo che Taylor era l’arbitro della finale di Europa League 2022-2023 che la Roma perse a Budapest contro il Siviglia ai calci di rigore: in quel match non concesse un rigore ai giallorossi per un fallo di mano altrettanto evidente.