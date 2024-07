Uefa eEuro2024, domenica un'altra Italia su Sky

La eNazionale italiana scende in campo per conquistare l’Europeo di EA FC 24: Obrun2002 rappresenterà i colori azzurri! Appuntamento domenica alle 16.00 su Sky Sport Calcio e il canale Youtube di Sky Sport

L’Europeo dell’Italia non è finito. Anzi, inizia ora. È calcio virtuale, ma il colore azzurro è sempre quello: parliamo di eEuro 2024, l’evento UEFA giocato su EA FC 24 su Playstation 5. Praticamente, l’equivalente esport dell’Europeo che si sta giocando in Germania in questi giorni.