L'arbitro italiano non dirigerà la finale di Euro 2024. Orsato è rientrato in Italia insieme agli assistenti e Giallatini e Carbone, dopo aver arbitrato quattro gare, l'ultima delle quali il quarto di finale tra Inghilterra e Svizzera. Dunque, con la fine di questa avventura si chiude la carriera di Orsato come da lui stesso anticipato alla vigilia degli Europei. Il favorito per la finale è il polacco Marciniak

ORSATO A SKY: "DOPO L'EUROPEO CHIUDO LA MIA CARRIERA"