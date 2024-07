Olanda e Inghilterra si affronteranno nell'ultimo incontro valido per le semifinali di Euro 2024 questa sera, mercoledì 10 luglio, alle 21. Match live su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Dove vedere Olanda-Inghilterra in tv

Si chiudono le semifinali di Euro 2024 con Olanda-Inghilterra, in diretta questa sera, mercoledì 10 luglio, alle ore 21. La partita sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW con la telecronaca di Massimo Marianella e il commento di Giancarlo Marocchi. A bordocampo Paolo Aghemo e Filippo Benincampi. Inoltre, da non perdere dalle 14 'EuroGoleador' e dalle 20 e dalle 23 'Sky Euro Show' con Mario Giunta in studio con Alessandro Del Piero, Andrea Marinozzi e Giorgio Chiellini in collegamento da Los Angeles.