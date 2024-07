Didier Deschamps, Ct della Francia, ha parlato a Sky alla vigilia della partita con la Spagna delle condizioni di Kylian Mbappé: "Il problema al naso non è una piccola cosa e l’ha un po' condizionato". Sulle prestazioni di Maignan e Theo Hernandez: "Non sono sorpreso, erano già due grandi campioni. In questa competizione hanno dimostrato la loro forza". Di seguito l'intervista integrale ai nostri microfoni

Ben ritrovato. Si è parlato tanto dei problemi offensivi di questa squadra, ma poco della solidità: un solo gol subito e su calcio di rigore. Merito della crescita esponenziale di Maignan, che forse è il miglior portiere dell’Europeo, e poi il rigore decisivo lo ha segnato Theo Hernandez nell’ultima partita. Sono due giocatori che non hanno trovato subito la nazionale, ma sono diventati velocemente due colonne. Se lo aspettava che potessero diventare così importanti?

"Non sono sorpreso, erano già due grandi campioni. In questa competizione hanno dimostrato la loro forza. La Francia non è una squadra difensiva però sa difendere molto bene. Non si può vincere unicamente difendendo, ma questa forza dovremo averla contro la Spagna. Dobbiamo però migliorare l’aspetto offensivo che finora non è stato al massimo".

Sicuramente può migliorare Mbappé. È arrivato stanco a questo Europeo, lei ha raccontato che nell’ultima partita ha chiesto il cambio. Mi chiedo come sta fisicamente, a che percentuale?

"È difficile dare una valutazione, ha avuto un finale di campionato complicato perché giocava molto meno rispetto agli anni passati. Poi ha avuto questo choc sul naso che non è una piccola cosa e l’ha un po' condizionato. Lui è pronto, fisicamente e nella testa, nell’ultima partita ha fatto quasi 110 minuti che sono tanti. L’abbiamo fatto recuperare e avremo bisogno di un Mbappé al massimo con la Spagna".

Siete i vicecampioni del mondo, allora mi chiedevo se potete partire sfavoriti in una partita anche se la Spagna ha giocato benissimo. Come vi sentite?

"Questa è una valutazione da giornalista. Guardando le partite però capisco che la Spagna ha fatto molto meglio di noi. Ha incontrato qualche problema solo con la Germania che è un’ottima squadra. Le altre partite sono state piuttosto facili per loro. Noi nella difficoltà siamo riusciti ad arrivare a giocare questa semifinale. C’è un posto in finale in gioco e faremo di tutto per conquistarlo noi".