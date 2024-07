Disavventura pazzesca per il capitano della Spagna: durante i festeggiamenti per la finale raggiunto dopo aver battuto la Francia, l'attaccante è stato "falciato" da un addetto alla sicurezza scivolato nel tentativo di fermare un invasore di campo. E per il quotidiano spagnolo "Marca" per Morata sarebbe addirittura a rischio la finale.

