Esordio vincente per l'Italia Under 19 nell'Europeo di categoria contro la Norvegia. Dopo il gol di Daniel Braut al 35', i ragazzi di Corradi completano la rimonta grazie a i gol di Di Maggio (al 44') e Zeroli (al 51'). Il prossimo impegno per gli azzurri è in programma contro i padroni di casa dell'Irlanda del Nord giovedì 18 alle 20

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT